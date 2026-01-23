Çırak olarak başladığı mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
Çırak olarak başladığı mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görüldü

23.01.2026 14:29
GAZİANTEP'te çırak olarak başladığı sedef kakma sanatında 40'ıncı yılını dolduran Mehmet Bülent Fıstıkçı (50), 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, sedef kakma sanatçısı Mehmet Bülent Fıstıkçı, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görüldü. Fıstıkçı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 10 yaşındayken arkadaşının babasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Mehmet Bülent Fıstıkçı, mesleğini çok sevdiğini söyledi. 3 oğluna da işi öğreterek mesleğini yaşatmak istediğini söyleyen Fıstıkçı, "Ben mesleğime aşığım. Mesleğimi çok seviyorum. Bu mesleğim sayesinde evimi geçindirdim çocuklarımı büyüttüm. İyi bir ustadan öğrendim mesleğimi. Sürekli üzerine koyarak geliştirdim kendimi bu alanda. Bu emeklerim karşılığında ödülümü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise beni ayrıca onurlandırdı" diye konuştu.

USTASI ÖLÜNCE KENDİ ATÖLYESİNİ KURDU

Sedef kakma sanatını Kültür Turizm Bakanlığı tescilli zanaatkarı olarak sürdürdüğünü söyleyen Mehmet Bilen Fıstıkçı, "Sedef kakma el sanatıyla uğraşıyorum. Mesleğe 10 yaşında arkadaşımın babasının yanında çırak olarak başladım. Onun yanında 15 sene çıraklık ve kalfalık ve ustabaşılık yaptım. Sonra ustam vefat edince 3 yıl oğluyla birlikte çalıştık ve 2001 yılında sedefkar sedefçilik diye kendi atölyemizi kurduk. Altyapıdan eleman yetiştiriyoruz. Çıraklar yetiştiriyoruz. Kültür Bakanlığı tescilli zanaatkarıyız ve festivallere katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAŞARAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER'

Meslekte 40'ıncı yılını doldurduğunu ifade eden Fıstıkçı, ailecek sedef kakma işiyle uğraştıklarını söyleyerek, "Kültür Bakanlığı bize böyle bir fırsat tanıdı. UNESCO Yaşayan İnsan Hazine Ödülüne layık gördüler. İl Kültür Turizm Müdürlüğü bizi gelip kontrol etti araştırdı, kriterlere uygunluk sağladık. İlk müracaatı yaptık ancak yaşımızın genç olduğunu söylediler. Başvuru yapsam da zor olacağını, başaramayacağımı söylediler. 3 oğlum var üçümüz de bu işi yapıyoruz" dedi.

MESLEK YOK OLMASIN DİYE ÇOCUKLARI VE YEĞENLERİNİ YETİŞTİRİYOR

Meslekte çırak bulamadıkları için kendi çocuklarını ve yeğenlerini usta olarak yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Mehmet Bilen Fıstıkçı, şöyle konuştu:

"Mesleğimizde şu anda çırak yetişmiyor. Gençlerimiz zorunlu olarak liseyi bitirmek durumunda. Bu yüzden çırak olarak çalıştıramıyoruz. Bu yüzden kendi çocuklarımızı yeğenlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesleği öğretemiyoruz başka çıraklara. Bizim zamanımızda bu mesleğin kazancı çok iyiydi. Bir kalfamız, bir memurun maaşını 1 haftada kazanırdı. Bu yüzden bana meslek öğrensin dediler. Çocuk yaşta marangoz olarak başladığım iş hayatımda sedef kakma zanaatkarı oldum ve 40 yıldır da bu meslekle geçimimizi sağlıyoruz. Şu anda yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor ancak biz mesleğimizi yaşatmak için çabalıyoruz. Yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Almanya, Berlin, Fransa, Berlin, İsviçre, Çin, Umman, Bahreyn, Katar gibi yerlerde fuarlara katılıyoruz. Bu mesleğim sayesinde de Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldım. Mesleğime şükrediyorum."

MESLEĞİNE YENİLİKLER KATTI

Severek yaptığı sedef kakma sanatına yenilikler getirip katkı da sunduğunu söyleyen Fıstıkçı, "Çıraklığım zamanında sedef, plastik düğmeydi. Biz bunları kerpeten ile kırıp taşla yontaraktan işliyorduk. Sedef, plastik düğmeydi. Şöyle düşündüm, neden bu plastik. Biz bu işe orijinal sedefi ve renkli sedefi de kattık" diye konuştu.

'BİR KIZIM OLSAYDI İSMİNİ SEDEF KOYARDIM'

Mesleğine aşık olduğunu ifade eden Fıstıkçı, "3 oğlum var. Evimi bu mesleğim ile geçindirdim. İstanbul'da bir mağazamızı da açtık yine sedef kakma üzerine. Mesleğimi o kadar çok seviyorum ki eğer bir kızım olsaydı ismini sedef koyardım. Ben bu işe aşığım. Tekrar dünyaya gelsem yine bu işi yapardım. Mesleğimizin zirvesini yaşıyorum. Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü, Cumhurbaşkanımızın elinden almak beni çok onurlandırdı. Gençlerimize de tavsiyelerde bulunuyorum, gelsinler öğretelim. Onlar da usta olsun, bu meslek yaşasın" ifadelerini kullandı.

