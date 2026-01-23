Citroen Türkiye 2025'te Rekor Satış Yakaladı - Son Dakika
Ekonomi

Citroen Türkiye 2025'te Rekor Satış Yakaladı

23.01.2026 13:24
Citroen, 2025'te Türkiye pazarında 71 bin 440 adet satışla rekor kırarak elektrikli araç payını artırdı.

Citroen, 2025'i Türkiye pazarında 71 bin 440 adetlik satış rakamıyla kapattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen C3 ve C3 Aircross gibi kilit modellerin yılın ilk 5 ayında pazarda olmamasına rağmen bu başarının yakalanması ayrıca önem taşıyor.

Citroen Türkiye, 2025'te 6 yeni model lansmanına imza atarken, ürün gamındaki hibrit ve elektrikli seçeneklerini de artırdı. Bu da markanın binek araç satışları içerisindeki elektrikli payını yüzde 21,5'e çıkarmasını sağladı.

Toplam elektrikli araç pazarını 4. marka olarak tamamlayan Citroen Türkiye, B segment elektrikli araç pazarında ise ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, markanın Türkiye'de 2023'te 63 bin 153 adetlik satışla rekor kırdığını belirtti.

Duran, Citroen için 2025'in yeni ve çok daha güçlü bir rekor yılı olduğunu vurgulayarak, 71 bin 440 adetlik rekor satış adediyle toplam pazardan yüzde 5,2'lik bir pay aldıklarını ve performanslarındaki güçlü seyri devam ettirdiklerini anlattı.

2026'da tamamen yenilenen ürün gamı

Rekorla kapanan 2025'te Citroen'i global arenada da güçlü şekilde temsil ettiklerini kaydeden Duran, "Türkiye olarak yılı Citroen için en büyük ikinci pazarı olarak tamamladık. Markanın ana pazarı olan Fransa'nın ardından yakaladığımız bu ikincilik çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu ve ülkemizdeki tüketicilerin markamıza ne kadar değer verdiğinin açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Duran, elde ettikleri başarıda bazı modellerin Citroen için itici güç olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Örneğin C4 X modelimiz Türkiye'de yerli otomobillerden sonra en çok satan ithal model oldu ve 23 bin adedin üzerinde bir satış adedine ulaştı. Benzer şekilde elektrikli araçlarımızla önemli bir ivme yakaladık. Sattığımız her 5 binek araçtan 1'i elektrikli modellerimiz oldu. Bu da bizi Türkiye'nin en fazla tercih edilen 4'üncü elektrikli araç markası yaptı. Hafif ticari araç segmentindeki başarılı modelimiz Berlingo da 2025'te gücünü artırmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl 14 bin 844 adet Berlingo satışı gerçekleştirdik. Hafif ticari araçta pazarında payımızı bir önceki yıla göre 1,3 puan artırdık. 2026 itibarıyla binek araçta yalnızca elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle devam edeceğiz. 2026, Citroen için tamamen yenilenmiş bir ürün gamıyla sahneye çıktığımız bir yıl olacak. Satılan her 10 binek aracın 3'ünün ise elektrikli olmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
