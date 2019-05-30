Çivisiz cami zamana direniyor

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde çivi kullanılmadan çandı yöntemiyle inşa edilen ve zamana direnen tarihi Hemşin
Camisi, ramazan ayında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Akçakoca'nın Hemşin köyünde Osmanlı Padişahı 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Hemşin Camisi, çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri büyülüyor.
Alt kısmı yığma taşlardan, üst kısmı ahşaptan olan iki katlı cami, ibadet turizminde önemli bir yer ediniyor.
Ramazan aylarında mukabele ve teravih namazı için tercih edilen 185 yaşındaki ibadethane, sağladığı akustik ses ve tarihi dokusu ile ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Tarihi cami, ramazan ayında tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Hemşin köyü muhtarı Ayhan Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bulunduğu bölgenin daha önceden Sakarya- Zonguldak
ticaret yolu üzerinde bulunduğunu belirtti.
Caminin alt kısmının yığma taşlardan, üst kısmının ise çandı yöntemiyle inşa edildiğini vurgulayan Kibar, şöyle konuştu:
"Burası İpek Yolu
üzerinde Zonguldak-Ereğli üzerinden gelen öküz arabalarının konakladığı bölge. Bu caminin bulunduğu yerde eskiden öküz arabaları varmış. Abdulreşat buraya ferman göndermiş ve buraya imam tayin etmiş. Caminin taş kısmı 700 yıl öncesine dayanıyor. Cami bu taş kısmın üzerine Gürcü mimari ustaları tarafından yapılıyor. Ustalar camiyi çandı tipi yani çivi kullanmadan birbirine geçme kestane ağaçlarından yapıyorlar. Caminin minaresi tek bir ağacın üzerine kurulu."