Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda sergileniyor - Son Dakika

Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda sergileniyor

JAPONYA yapımı 'Mushiking: Böceklerin Kralı' adlı çizgi film, çizgi roman ve kart oyunlarıyla ünlenen ve 'böceklerin kralı' olarak anılan geyik böceği, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki koleksiyonda sergileniyor.

Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda sergileniyor, System.String[]

JAPONYA yapımı 'Mushiking: Böceklerin Kralı' adlı çizgi film, çizgi roman ve kart oyunlarıyla ünlenen ve 'böceklerin kralı' olarak anılan geyik böceği, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki koleksiyonda sergileniyor. Ortalama ömürleri 2 ay olan geyik böceği, önüne çıkan tüm böcekleri avlayan bir böcek olarak biliniyor. Geyik böceğinin beslenmesi, yetiştirilmesi, yakalanması ve ticareti yasak olmasına rağmen canlı avlanıp yasadışı yollarla ticareti de yapılıyor.

Akdeniz Bölgesi'ndeki ormanlık alanlarda yaşayan ve ağaçlara, köklerine, yaprak ve dalları başta olmak üzere bitki örtüsüne zarar veren böcekler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki koleksiyonda sergileniyor. 50 yıl önce orman mühendisleri Faik Sürmeli ve Rıfat Kaya'nın girişimiyle toplanan böcekler, özel bir yöntemle kurutulup niteliklerine göre bir odada sınıflandırıldı. Koleksiyonun sergilenmesi için girişimlerde bulunan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, böcekler için ahşaptan sergileme vitrini oluşturdu. Vitrinde her böcek grubu için Latince isimlerinin de yer aldığı bilgilendirme metni bulunurken bugüne kadar 530 böceğin toplanıp kurutulduğu kaydedildi. Böcek grupları zarar verdiği bitki türleri ve bu böcekleri avlayan avcı böcekler olarak sergileniyor.

BÖCEKLERİN KRALIBöcekler arasında en dikkat çeken iki tür ise 'predatör' olarak bilinen Calosoma ile Lucanus Cervus. Calosoma çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerini avlayan bir böcek türü olarak biliyor. Koleksiyonda bu böceğin farklı boyutlarını görmek mümkün. Latince adı Lucanus Cervus olan ve kıskaçlarının geyik boynuzuna benzemesi nedeniyle halk arasında 'geyik böceği' olarak bilinen tür, diğer böceklerden daha fazla ilgi görüyor. Yaşam alanları Amanos'taki ormanlar olan bu böcek türünü ise Japonya'da 2002 yılında piyasaya çıkan 'Mushiking: King of the Beetles' (Mushiking: Böceklerin Kralı) adlı çizgi film, çizgi roman ve kart oyunları popüler hale getirdi. Bu durum, böceğin neslinin devamını tehlikeye sürükledi. Çizgi filmin ünü Japonya dışında Filipinler, Singapur, Malezya, Kore, Hong Kong, Tayvan gibi Uzak Doğu ülkelerine uzandı ve bilinçsizce toplanma sonucunda tür tehlike altına girdi.

Ortalama ömürleri 2 ay olan geyik böceği, önüne çıkan tüm böcekleri avlayan bir böcek olarak biliniyor. Geyik böceğinin beslenmesi, yetiştirilmesi, yakalanması ve ticareti yasak olmasına rağmen canlı avlanıp yasadışı yollarla ticareti de yapılıyor. Yaşam alanı oldukça kısıtlı olduğu gibi nesli de tehlike altında olan geyik böceğinin dişileri, yaşlı ve ölü ağaç gövdelerine bir defada 12-24 arası yumurta bırakıp ölürken, yumurtaların larva süresi 6 yıla kadar çıkabiliyor.


Çizgi Roman, Antalya, Japonya, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda sergileniyor - Son Dakika

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