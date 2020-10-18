Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı

18.10.2020 17:03
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı, System.String[]

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, Akkuş Belediyesi erkek voleybol takımını 3-0 yendi.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, Akkuş Belediyesi erkek voleybol takımını 3-0 yendi.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Gurubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ile Ordu temsilcisi Akkuş Belediyesi voleybol takımı karşı karşıya geldi. Cizre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda oynanan maçta Cizre Belediyesi voleybol takımı, Akkuş Belediyesi voleybol takımını 3-0'lık setlerle yendi.

Rakibini file önünde durduran ve rakibine set şansı tanımayan Cizre Belediyesi voleybol takımı, aldığı 3-0'lık skor ile hanesine 3 puan yazmayı başardı. - ŞIRNAK

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 2'de 2 yaptı - Son Dakika Spor

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