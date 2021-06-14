Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Ekipler vatandaşlara çöpleri doğaya değil, geri dönüşüm kutularına atmaları çağrısında bulundu.

Nehir kıyısı temizlenirken, nehrin yüzeyi de çöplerden arındırıldı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında nehir kıyısına atılan katı atıklar ve çöpler toplandı.

Şırnak 'ın Cizre ilçesinde belediye tarafından Dicle Nehir kıyısında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

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