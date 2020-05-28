Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti - Son Dakika

Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti

- Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarında oluşan yaraları...

- Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi alan korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarında oluşan yaraları önleyen maske tutucu aparatı üretti.

Dünyanın ilk sibernetik bilgini ve 60 makine mucidi İsmail Ebul-İz'in memleketi Cizre'de faaliyet gösteren ve daha önce de 3D yazıcı ile sağlıkçılara yüz koruyucu siperlik üreten Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarındaki yaraları önleyen maske tutucu aparat üretti. Maske tutucu aparat sayesinde sağlıkçıların yüzlerindeki kızarıklık ve kulak arkalarında oluşan yaralarında önüne geçilecek.

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu, korona virüs ile mücadele eden sağlıkçıların yüzlerinde ve kulak arkalarında oluşan yaralardan etkilenerek, sağlıkçılar için maske tutucu aparatı üretmeye başladıklarını söyledi. Işıkoğlu, "Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu salgın süreci boyunca hayatı pahasına çalışan sağlıkçılarımıza destek olmak için yüz koruyucu siperliklerden ürettik. Sağlıkçılarımızın uzun süre kullandıkları bez maskeden kaynaklı yanaklardaki kızarıklık ve kulak arkasında oluşan yaralar oluştuğunu görünce bez maske tutucu aparatını tasarlayıp, üretmeye başladık. Bilim merkezimizde ürettiğimiz bu maske tutucu aparatı sayesinde sağlıkçılarımızın yanaklarında kızarıklık ve kulak arkalarında hiç yara olmadan maskelerini rahatça kullanabileceklerdir" dedi.

Maske tutucu ile yaralar sona erecek

Ürettikleri maske tutucuların kişinin yüz ve ense kalınlığına göre ayarlanabilecek şekilde tasarlandığını aktaran Işıkoğlu, "Tabi bu tasarımın en önemli özelliklerinden biri de başörtüsü takan sağlıkçılarımızın maske kullanırken yaşadığı sıkıntılardı. Biz bunu da göz önüne alarak başörtüsü takan sağlık çalışanlarımızın başörtüsünün üstünde rahatlıkla kullanabilecekleri bir aparat tasarladık. Maske tutucu hiç bir şekilde kulak arkasını ve yanakları sıkmadan sağlıkçılarımıza zarar vermeden kullanılabilecek. Bizlerde elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan sağlık çalışanlarımıza bu şekilde destek olmak istedik. Bilim ve Sanat Merkezimizdeki üç boyutlu yazıcımız ile günlük 100 adede kadar maske tutacağı üretebiliyoruz. Ama yazıcı sayımız fazla olursa bütün bölgemizdeki, ilimizdeki sağlık çalışanlarımız için daha fazla maske tutacağı ve yüz koruyucu siperlik üretebiliriz. Bizim hedefimiz yaşadığımız yerde her bir sağlıkçıya bir veya birkaç tane maske tutacağı verebilmektir. Şimdiye kadar 200'e yakın maske tutucuyu sağlık çalışanlarımıza verdik. Yüz koruyucu siperliklerimizden de sağlık çalışanlarımıza bin 500'e yakın hediye ettik. Bu siperlikleri başta sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz ve en sonunda da tekrardan hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarımıza da yüz siperlikleri hediye ederek vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmet verebilmelerini amaçladık" diye konuştu.

Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen ve kullanmaya hazır hale getirilen yüz koruyucu siperlik ve maske tutucu aparatlar, Işıkoğlu tarafından tutanak karşılığı Cizre Devlet Hastanesi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Yüz koruyucu siperlik ve maske tutucuları teslim alan sağlık çalışanları da Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü ile çalışanlarına teşekkür etti.

Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti

Çin Halk Cumhuriyeti, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
19:36
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 22:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre BİLSEM sağlıkçılar için maske tutucu aparat üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]