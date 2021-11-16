Cizre'de "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Cizre'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında toplantı yapıldı.

Cizre Belediyesinde düzenlenen toplantıda, tarımla ilgili yatırımlar, ekonomik alt yapı, bireysel sulama ve uzman eller projelerine ilişkin bilgilendirme yapıldı, desteklemelere ilişkin bilgi verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, devletin tarım ve hayvancılık konusunda yaptığı tüm desteklemeler ve programların aktarıldığı toplantının, yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diledi.

Tunç, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ayhan Buğday, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, Şırnak'tan gelen ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birlik başkanları ve muhtar katıldı.