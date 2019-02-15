Cizre'de Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü
58 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, mahalleliyi de sokağa döktü.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, mahalleliyi de sokağa döktü.
Cizre'de Cudi
Mahallesi Uludağ
Sokak'ta Ömer Akat'a ait iki katlı evin ikinci katında gece saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile bireylerinin yangını fark edip bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev ve dumanların kapladığı mahallede oturanlar evlerin bitişikliği nedeniyle yangının sirayet etmesi korkusu üzerine evlerinden dışarıya çıktı. Dışarıda toplanan mahalleli, korku dolu gözlerle itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi. Sağlık ekipleri de olası bir zehirlenme ve yaralanma vakıasına karşı evin önünde hazır bekletildi. İtfaiyenin yangını söndürmesi ile birlikte mahalleli de rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:27 Kaynak: İHA
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