Cizre'den Dünya Modasına Başarılı İmza

Cizreli genç modacı Mehmet Sait Dalmış Anadolu motiflerini dünya modasına taşıyor.Cizreli genç modacı Mehmet Sait Dalmış'ın hedefi Anadolu motiflerini dünyaya moda yoluyla tanıtmak. Anadolu'nun zengin kültürel ve tarihi mirasından esinlenen ve yeteneğiyle dikkat çeken Dalmış, dünyada tanınmış birçok ismi giydiriyor. Daha çocukken moda ve giyim sektörüyle tanışan Dalmış, moda tutkusunun babasının dört yıl uğraştığı tekstil ve giyim işiyle başladığını anlattı. Ortaokul ve lise yıllarından itibaren giyimine, kıyafetlerindeki uyuma dikkat ettiğini söyleyen Dalmış o yıllarda da renkli ve farklı giyindiğini, zira babasının manifatura dükkanındaki rengarenk kumaşlardan etkilendiğini belirtti. Okul yıllarında kıyafet tasarımlarını okul kitaplarına çizdiğini, oyuncaklarla çok ilgilenmediğini ifade eden Dalmış her an kıyafetlerindeki renk uyumuna dikkat ettiğini açıkladı. Dalmış, 2017 yılında Makedonya Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ve ayrıca Kosova İlliria Kraliyet Üniversitesinde de ceza hukuku alanında yüksek lisans yaptığını söyledi. Ülkemizde yerli modacıların artmasından gurur duyduğunu söyleyen Dalmış, " Mezopotamya motiflerini modernize edip kültürümüzün zenginliğinden faydalanarak moda tasarımında hem köklü hem de yenilikçi bir akım oluşturmak istiyorum. Tasarladığım kıyafetlerde estetiğin yanı sıra 'kullanışlılığa' da çok önem veriyorum. Türkiye 'nin, dünyanın tekstil merkezi olmasının yanında dünya moda merkezi olması için de çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hazır giyim sektörünün ekonomiye katkılı olabilmesi için moda tasarımcılarının devlet destekli defileler, sergiler düzenlemesi gerek. Büyük organizasyonların yanı sıra yerel belediyelerin moda etkinlikleri düzenlemesi sektörün gelişimine büyük katkılar sağlıyor" dedi.Dalmış, hedefinin Türkiye'de ve dünyada hazır giyim ve moda endüstrilerinde tanınmış bir marka haline gelmek olduğunu ifade ederek, özgün moda tasarımlarını herkesin erişebileceği fiyatlarla sunmak ve modaya yenilikçi bir noktadan katkıda bulunmak arzusunda olduğunu söyledi. Kariyerinde birçok ödüle layık görülen Dalmış, son iki yıldır ünlü oyuncuları, İngiliz ve İtalyan modelleri giydirdiğini dile getirdi. Dalmış, ayrıca moda alanında Kalite ve İş Prestiji Avrupa Altın Ödülünü de alarak markasını dünya genelinde bir kez daha tescillediğini kaydetti.Tasarımlarında gerçeküstü yaklaşımlar sergileyen Dalmış, kişiye özel kıyafetler tasarlarken bedensel bazı kusurları dikkate alarak, etkileyici sonuçlara ulaştığını, böylece her bedenin güçlü ve göz alıcı tarafını öne çıkarmayı başardığını dile getirdi. Dalmış, "Türkiye tekstil başkenti fakat moda başkenti değildir. Dünyada tekstilde iki piyasa var. Türkiye ve Çin piyasası. Türkiye'yi moda başkenti yapmak istiyorum. Ülkemize moda alanında milli, yerli marka bazında bir yer edindirmek çabasında olup Türk bayrağını ünlü markaların arasında dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK