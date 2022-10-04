Cizre'de koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı - Son Dakika
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Cizre'de koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı

04.10.2022 16:34
Cizre'de koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusunda gündem maddeleri kurum amirleri ile birlikte değerlendirilerek kadına şiddet konularının önüne geçmek için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2022 yılı verileri değerlendirilerek mevcut durum ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

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Kaynak: AA

Nazlı Demir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı - Son Dakika

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