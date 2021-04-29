Cizre OSB'de üretim tesisinin temeli atıldı

Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim tesisinin temeli atıldı.
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile OSB'de yeni kurulacak olan üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.
Sinanoğlu, tesisin hayırlı olması dileğinde bulunarak, OSB'de yapılan yatırımı değerli bulduklarını söyledi.
Sevinç ise tesisin işletmecilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
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