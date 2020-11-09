Cizre'deki Hamit Özalp Şehir Stadyumu yenilendi

Cizre ilçesindeki Hamit Özalp Şehir Stadyumu yenilendi.

Cizre ilçesindeki Hamit Özalp Şehir Stadyumu yenilendi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın girişimi ile stadyumda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında stadın çevre düzenlemesi, soyunma odasının bakım ve onarımı yapıldı, sahanın zemini değiştirildi. Stadyumun alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sentetik çim döşendi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili yerinde incelemede bulundu. Sinanoğlu, stadın yenilemesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'e teşekkür etti.

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