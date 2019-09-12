Cizreli öğrencilerden boğulmaya karşı robotik sensör

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, öğrenciler boğulmalara ilişkin robotik kodlama ile uyarı veren sensör geliştirdi.

Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri adına açılan bilim merkezine gelen çocuklar, robotik kodlamayı öğreniyor.

El Cezeri'nin yaptığı makinelerin maketlerinin sergilendiğini merkezde çocuklar yaz aylarında Dicle Nehri'nde yaşanan boğulma vakalarını önlemek amacıyla proje geliştirdi. Nehir kenarına 3 farklı ışık ve sesli uyarı sistemi kurularak, tehlike arz eden durumların can kurtaranların cep telefonuna uyarması amaçlanıyor.

Projede yer alan öğrencilerden Dilara Güngen yaz tatilinde bilim merkezinde robotik kodlama eğitimi aldığını söyledi.

Cizre'den geçen Dicle Nehri'nde yaşanan boğulmalara engel olmak için proje hazırlamaya karar verdiklerini dile getiren Güngen, "Projemizde nehir kenarına sarı, kırmızı ve yeşil led ışıklar olacak. Nehirde yüzenler ideal derinlikte olduklarında yeşil ışık, belirlenen derinliği aştıklarında sarı, daha fazla derinliğe indiklerinde ise kırmızı ışık yanacak." dedi.