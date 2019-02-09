Cizrespor'a Destek Ziyareti
40 dakika önce
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç ve beraberindeki heyet, TFF 3. Lig'de mücadele eden Cizrespor'a moral ve destek ziyaretinde bulundu.
Cizre
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç ve beraberindeki heyet, TFF
3. Lig'de mücadele eden Cizrespor
'a moral ve destek ziyaretinde bulundu.
Sefinç, beraberinde İŞKUR Şırnak
İl Müdürü Sadık Bora
, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK
) İl Müdürü Yahya Beroje, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
ile Cizresporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.
Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, zorlu Muğlaspor maçı öncesinde yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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