Son Dakika Haberleri: Cizrespor'a Destek Ziyareti

Cizrespor'a Destek Ziyareti

40 dakika önce

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç ve beraberindeki heyet, TFF 3. Lig'de mücadele eden Cizrespor'a moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Cizrespor'a Destek Ziyareti, System.String[]
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç ve beraberindeki heyet, TFF 3. Lig'de mücadele eden Cizrespor'a moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Sefinç, beraberinde İŞKUR Şırnak İl Müdürü Sadık Bora, Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) İl Müdürü Yahya Beroje, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ile Cizresporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti.

Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, zorlu Muğlaspor maçı öncesinde yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:31 Kaynak: AA

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