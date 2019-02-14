Cizrespor'da, Serik Belediyespor Maçı Hazırlığı
27 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor
, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hazırlıklarını Cizre Hamit Özalp
Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdüren Cizrespor'da, futbolcuların antrenmanda hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.
Deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Tokuş, maçın zorlu geçeceğini söyledi.
Maçtan puan ve puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Tokuş, "Bunun için de takım olarak bunun mücadelesini en iyi şekilde vereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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