Son Dakika Haberleri: Cizrespor'da, Serik Belediyespor Maçı Hazırlığı

Cizrespor'da, Serik Belediyespor Maçı Hazırlığı

27 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizrespor'da, Serik Belediyespor Maçı Hazırlığı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklarını Cizre Hamit Özalp Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdüren Cizrespor'da, futbolcuların antrenmanda hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.

Deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Tokuş, maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Maçtan puan ve puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Tokuş, "Bunun için de takım olarak bunun mücadelesini en iyi şekilde vereceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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