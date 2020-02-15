Cizrespor Payasspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Cizrespor Payasspor'u 2-0 yendi - Son Dakika Spor

Cizrespor Payasspor'u 2-0 yendi

12 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Gurup takımlarından Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Payasspor'u 2-0 yendi.

Cizrespor Payasspor'u 2-0 yendi, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Gurup takımlarından Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Payasspor'u 2-0 yendi.


Cizrespor-Ağrıspor maçı sonrası Kulüp Başkanı Maruf Sefinç tarafından ligden çekilen ancak Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın sahip çıktığı Cizrespor, cezası nedeni ile seyirci desteği olmadan karşılaştığı Payasspor'u Canberk Özçakır'ın 35 ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi.


Maçın karnesi


Stat: Cizre Hamit Özalp Stadyumu


Hakemler: Levent Boğra Vartemel xxx, Sedat Etik xxx, Sinan Ertinğü xxx


Cizrespor : Ramazan Haklı xx, Evren Horozal xx, Gökhan Dinçer xx, Niyazi Çolak xx (Dk.75 Oğuzhan Nemli xx), Oğuzhan Yıldırım xx, Yusuf Kerçin xx, Canberk Özçakır xxx, Murat Akçay xx (Dk.78 Gökmen Aydoğdu x), Serhat Bütün xx, Taner Gürsoy xx (Dk.61 Süleyman Özdemir xx)


Payasspor : Suphi Dağ x, Veli Ortakçı xx, Fatih Somuncu x, Yasin Tosun xx (Dk.72 Mümin Aysever xx), Mustafa Teke xx, Akın Açık x (Dk.58 Cuma Ali Üzüm xx), Mustafa Bedirhan Çelik xx, Mehmet Can Hazırcı x, Fatih Dalgıç xx, Abdulsamet Can x


Goller : Canberk Özçakır Dk.35 ve 54(Cizre Spor)


Sarı Kartlar : Niyazi Çelik (Cizre Spor) Abdulsamet Can, Veli Ortakçı, Fatih Somuncu, Mustafa Teke (Payas Spor) - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
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