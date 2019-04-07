Ck Akdeniz, Işıklarını Çevre İçin Söndürdü

CK Enerji Akdeniz
Elektrik, iklim değişikliğine dikkat çekilen "Dünya Saati" uygulaması kapsamında ışıklarını söndürdü.
CK Akdeniz'den yapılan açıklamaya göre, çevreci uygulamalara destek veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, küresel iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatlerinde ışıklarını kapattı.
Dünya genelinde sürdürülen çevre etkinliği "Dünya Saati" uygulaması çerçevesinde CK Enerji Akdeniz Elektrik, 43'ü Müşteri Hizmet Merkezi, 60'ı Müşteri İşlem Merkezi olmak üzere toplam 103 binasını bir saatliğine kararttı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya
'da başlatılan ve kısa sürede 7 kıtada yayılan hareketin 2019 teması "doğa ve insan için yeni bir başlangıç" olarak belirlendi.
"Dünya Saati" eylemi doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.
135 ülkede 3 binden fazla kurumun ışıklarını söndürdüğü etkinlikte Türkiye
'de Ayasofya Müzesi
, Selimiye Cami
, İstanbul
Boğazındaki köprüler, Rumeli
Hisarı gibi pek çok yapı yer aldı.