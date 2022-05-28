Çkp Liderliği, Partinin Siyasi İstişare Çalışmalarına İlişkin Düzenlemeyi Görüşüyor

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping Cuma günü, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun, Parti'nin siyasi istişareye ilişkin çalışmaları konusundaki bir düzenlemeyi müzakere etmek amacıyla düzenlediği toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda, siyasi istişarenin ÇKP liderliğindeki çok taraflı işbirliğinin ve siyasi istişare sisteminin önemli bir bileşeni ve sosyalist istişari demokrasinin önemli bir biçimi olduğu belirtildi. Toplantıda siyasi istişarenin aynı zamanda bilgeliği biraraya getirmenin, fikir birliğini pekiştirmenin ve bilimsel ve demokratik karar almayı teşvik etmenin önemli bir vasıtası olduğu da ifade edildi. Toplantıya göre düzenleme, ÇKP'nin siyasi istişare çalışmaları üzerindeki liderliğini güçlendirmek, çalışmaları iyileştirmek, ülkenin yeni siyasi parti sistemi modelini desteklemek ve geliştirmek ile yurtsever birleşik cepheyi sağlamlaştırmak ve geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Toplantıda, Xi'nin birleşik cephe çalışmasının yanı sıra Çin Halk Siyasi Dayanışma Konferansı'nın çalışmasının da güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki önemli düşüncelerinin uygulanması ve doğru siyasi yönelimin ve siyasi istişarenin etkinliğini sağlamak amacıyla Partinin genel liderliğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi vurgulandı.

Toplantıda, ÇKP yakın çevresindeki tüm kesimlerden güç toplamak ve Çin'i her bakımdan modern bir sosyalist ülke haline getirmek ve ulusal gençleştirmeyi sağlamak için sinerji oluşturmak amacıyla siyasi istişare yoluyla fikir birliği oluşturma ve temel ve önemli konular üzerinde anlayış birliği sağlama çabaları da önemle belirtildi.