Clinton'dan Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Clinton'dan Ukrayna Açıklamaları

07.12.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hillary Clinton, Ukrayna'nın ateşkese zorlanmasına karşı çıkarak, ABD'nin kararlı rol oynaması gerektiğini savundu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ukrayna'nın, gelecekteki Rus saldırılarına karşı savunmasız bırakabilecek bir ateşkese zorlanmaya çalışıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Clinton, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin dünya genelindeki ülkeler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı sorusunu yanıtlayan Clinton, "Amerikan değerlerinin temel taşlarından uzaklaşıldığını", bu konuda oldukça endişeli olduğunu dile getirdi.

Clinton, ABD'nin Rusya-Ukrayna meselesinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

"Putin'in saldırganlığının ödüllendirilmemesi gerektiğini" söyleyen Clinton, "kalıcı güvenlik içermeyen çözümlerin Ukrayna'da barışı getirmeyeceğini" belirtti.

Clinton, "Ukraynalıları gelecekteki Rus faaliyetlerine açık ve savunmasız bırakacak müzakere edilmiş bir ateşkes ve barış anlaşmasını kabul etmeye zorlamaya yönelik girişimler görülüyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'da bulunduğuna işaret eden Clinton, uzun vadeli sonuçların ne olacağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Clinton, Gazze'de ateşkesi hedefleyen 20 maddelik barış planını desteklediğini, planın kalıcı olabilmesi için "yoğun diplomasi ve müzakere" gerektiğini aktardı.

Çin ile ilişkilere de değinen Clinton, Pekin'in askeri kapasite artışının ABD ve müttefikleri için "tehdit oluşturduğunu" savundu.

Clinton, dünya genelinde yaşanan tüm insan hakları ihlalleri konusunda öfkeli olduğunu, tek bir çatışmaya odaklanmak yerine başta Gazze, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bu "büyük acılara yol açan tüm trajedilerle" ilgilenilmesi gerektiğini anlattı.

Trump döneminde geçmişte çıkarılan derslerden yeterince yararlanılmadığını belirten Clinton, "Göreve gelip, ülkenin kuruluşundan bu yana yapılmış her şeyin yanlış olduğunu ve her şeyi tamamen farklı yapacağınızı söyleyemezsiniz. Bunun yerine, 'farklı bir tarzım ve bazı farklı fikirlerim var, geçmişten ders çıkaracağım, işe yarayanları uygulayacağım ve oradan devam edeceğim' dersiniz." dedi.

Clinton, yönetimin diplomatlar ve dış politika kadrolarının rolünü sınırlamasının, küresel sorunların karmaşıklığı karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Trump yönetiminin ulusal güvenlik stratejisinin müttefiklerle gereksiz ayrışmalara yol açtığını savunan Clinton, bunun ABD'nin güvenliği açısından gerekli olan ülkelerle ilişkileri zedelediğini ifade etti.

Clinton, Trump yönetiminin Batı Yarım Küre'ye ilişkin geniş kapsamlı hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu, "askeri güç" vurgusunun nereye varacağının net olmadığını kaydetti.

Uluslararası sistemde normlardan ve yasalardan uzaklaşılmaması gerektiğini vurgulayan Clinton, ABD'nin bu kuralları savunmamasını "büyük bir hata" şeklinde nitelendirdi.

Kaynak: AA

Hillary Clinton, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Clinton'dan Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü Doktorlar bile çare olamıyor 1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Kim der 71 yaşında İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye’de genel seçimlere gideceğiz Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz
Batman’da Babasını Vuran Oğul Gözaltında Batman'da Babasını Vuran Oğul Gözaltında
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 08:48:10. #7.11#
SON DAKİKA: Clinton'dan Ukrayna Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.