Clinton'dan Ukrayna Açıklamaları

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ukrayna'nın, gelecekteki Rus saldırılarına karşı savunmasız bırakabilecek bir ateşkese zorlanmaya çalışıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Clinton, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin dünya genelindeki ülkeler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı sorusunu yanıtlayan Clinton, "Amerikan değerlerinin temel taşlarından uzaklaşıldığını", bu konuda oldukça endişeli olduğunu dile getirdi.

Clinton, ABD'nin Rusya-Ukrayna meselesinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

"Putin'in saldırganlığının ödüllendirilmemesi gerektiğini" söyleyen Clinton, "kalıcı güvenlik içermeyen çözümlerin Ukrayna'da barışı getirmeyeceğini" belirtti.

Clinton, "Ukraynalıları gelecekteki Rus faaliyetlerine açık ve savunmasız bırakacak müzakere edilmiş bir ateşkes ve barış anlaşmasını kabul etmeye zorlamaya yönelik girişimler görülüyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'da bulunduğuna işaret eden Clinton, uzun vadeli sonuçların ne olacağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Clinton, Gazze'de ateşkesi hedefleyen 20 maddelik barış planını desteklediğini, planın kalıcı olabilmesi için "yoğun diplomasi ve müzakere" gerektiğini aktardı.

Çin ile ilişkilere de değinen Clinton, Pekin'in askeri kapasite artışının ABD ve müttefikleri için "tehdit oluşturduğunu" savundu.

Clinton, dünya genelinde yaşanan tüm insan hakları ihlalleri konusunda öfkeli olduğunu, tek bir çatışmaya odaklanmak yerine başta Gazze, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bu "büyük acılara yol açan tüm trajedilerle" ilgilenilmesi gerektiğini anlattı.

Trump döneminde geçmişte çıkarılan derslerden yeterince yararlanılmadığını belirten Clinton, "Göreve gelip, ülkenin kuruluşundan bu yana yapılmış her şeyin yanlış olduğunu ve her şeyi tamamen farklı yapacağınızı söyleyemezsiniz. Bunun yerine, 'farklı bir tarzım ve bazı farklı fikirlerim var, geçmişten ders çıkaracağım, işe yarayanları uygulayacağım ve oradan devam edeceğim' dersiniz." dedi.

Clinton, yönetimin diplomatlar ve dış politika kadrolarının rolünü sınırlamasının, küresel sorunların karmaşıklığı karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Trump yönetiminin ulusal güvenlik stratejisinin müttefiklerle gereksiz ayrışmalara yol açtığını savunan Clinton, bunun ABD'nin güvenliği açısından gerekli olan ülkelerle ilişkileri zedelediğini ifade etti.

Clinton, Trump yönetiminin Batı Yarım Küre'ye ilişkin geniş kapsamlı hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu, "askeri güç" vurgusunun nereye varacağının net olmadığını kaydetti.

Uluslararası sistemde normlardan ve yasalardan uzaklaşılmaması gerektiğini vurgulayan Clinton, ABD'nin bu kuralları savunmamasını "büyük bir hata" şeklinde nitelendirdi.