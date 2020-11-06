Tüm dünyanın odak noktasındaki konulardan biri ABD seçimleri oldu. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçları henüz daha netleşmezken programlarda seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuluyor. Dün CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu programda da ana gündem maddesi ABD seçimleri oldu.
Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ile gazeteci Razi Canikligil arasındaki tartışma oldu. Şahin, Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi.
Canikligil Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi.
Zafer Şahin ise, "Sana yazıklar olsun, bak seviyeni gösterdin. Razi seni tebrik ediyorum, seviyeni gösterdin" ifadelerini kullanarak Razi Canikligil'e tepki gösterdi.
Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.
Canikligil daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Hepinizden özür dilerim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın - Son Dakika