Çobanbey Sınır Kapısı'nda 30 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
25 dakika önce
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis
'in Elbeyli
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere boş olarak Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen M.Ö. yönetimindeki 31 ABF 536 - 31 AHM 16 plakalı tırdan şüphelenilmesi üzerine Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından X- Ray cihazına yönlendirildi. Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine tütün dedektör köpeği Williem ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramalarda dorsenin taban kısmına zula yapıldığı belirlenerek, zula içerisinde kızaklı tepsilerin içerisine dizilmiş ve gizlenmiş vaziyette gümrük kaçağı yabancı menşeli 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:13 Kaynak: İHA
Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu