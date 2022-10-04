Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nde bayrak değişimi - Son Dakika
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Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nde bayrak değişimi

04.10.2022 12:10
Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nde bayrak değişimi

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı'na Sedef Salıngan Şahin atandı.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı'na Sedef Salıngan Şahin atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevini sürdüren Evguenia "Jeny" Stoichkova Coca-Cola Global Ventures Başkanı olarak atanırken, Sedef Salıngan Şahin de Avrasya ve Ortadoğu Operasyon Birimi'nin yeni başkanı oldu. Sedef Salıngan Şahin yeni görevine 1 Ocak 2023'te başlayacak.

Stoichkova, şirket ve marka satın almaya odaklanan birimin başına geçecek

Evguenia "Jeny" Stoichkova, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Coca-Cola'nın, aralarında Costa Coffee ve Coca-Cola'nın Monster Beverage Corp.'taki yatırımlarının da yer aldığı, küresel şirket ve marka satın almaya odaklanan birimi Global Ventures'ın başkanı olarak görev yapacak.

Coca-Cola Şirketi'ndeki kariyerine, 2004 yılında Bulgaristan Ülke Müdürü olarak başlayan, 2017 yılında Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı olarak atanan Stoichkova, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevine ise 2021 yılında atanmıştı.

Şahin, 25 ülkenin yer aldığı 5 bölgeden sorumlu olacak

Coca-Cola Şirketi'nde Beslenme, Meyve Suyu, Süt Ürünleri ve Bitkisel Sütler Kategorisi Başkanı olarak görev yapan Sedef Salıngan Şahin ise görevine Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı olarak devam edecek. Coca-Cola'ya 2003 yılında Türkiye strateji yöneticisi olarak katılan Şahin, Coca-Cola sistemi içinde pazarlama ve operasyon alanlarında üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2016-2018 yılları arasında Tayland ve Laos operasyonlarından sorumlu Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Şahin, ayrıca Thainamthip ve Laos Bottling Company Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2018-2020 yılları arasında şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika grubunda Operasyon ve Strateji Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Şahin, aynı dönemde, Coca-Cola Beverages Africa Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi.

Coca-Cola'ya katılmadan önce McKinsey & Company'de danışman ve Procter & Gamble'da marka yöneticisi olarak çalışan Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme ve siyaset bilimi alanında çift ana dal lisans derecesine sahip bulunuyor. Şahin'in 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yönetmeye başlayacağı Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi, dünyadaki 9 operasyon biriminden biri konumunda bulunuyor. Birim, doğuda Pakistan'dan başlayıp tüm Ortadoğu ve Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de içine alan, toplam 25 ülkenin bulunduğu 5 bölgeden oluşuyor. Söz konusu coğrafyada Coca-Cola Şirketi'nin doğrudan 350'den fazla çalışanı ve 53 fabrika işleten 20'den fazla şişeleyici ortağı bulunuyor.

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Kaynak: AA

Orta Doğu, Operasyon, Coca Cola, Avrasya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nde bayrak değişimi - Son Dakika

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