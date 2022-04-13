Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor - Son Dakika

Coca-Cola yeni içeceği Zero Sugar Byte'ı ilk olarak Metaverse'de tanıttı. Ardından Fortnite ekosisteminde yerini alan bu sanal içecek, fiziksel olarak Mayıs ayında tüketicilerle buluşacak.
Coca-Cola yeni içeceğini oyuna yerleştirmek için oyun kuruluşu PWR ile iş birliği yaparak, Fortnite Critive'de Pixel Point isimli özel bir ada oluşturuyor. Pixel Point'i ziyaret edenler, Coca-Cola temalı oyunlar oynayabiliyor ve oyunların yanı sıra koleksiyonlar elde ederek, gizli hazineleri keşfediyor.
Piksellerin AromasıYapılan açıklamaya göre üretim süreci Epic Games ve Fortnite'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Yeni içecek fiziksel olarak 2 Mayıs'tan itibaren ABD'deki raflarda yerini alacak ancak Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.
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