Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor - Son Dakika
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Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor

13.04.2022 03:10
Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor

Coca-Cola yeni içeceği "Piksellerin aroması" olarka adlandırdığı Zero Sugar Byte'ı ilk olarak Metaverse'de tanıttı.

Coca-Cola yeni içeceği Zero Sugar Byte'ı ilk olarak Metaverse'de tanıttı. Ardından Fortnite ekosisteminde yerini alan bu sanal içecek, fiziksel olarak Mayıs ayında tüketicilerle buluşacak.

Coca-Cola yeni içeceğini oyuna yerleştirmek için oyun kuruluşu PWR ile iş birliği yaparak, Fortnite Critive'de Pixel Point isimli özel bir ada oluşturuyor. Pixel Point'i ziyaret edenler, Coca-Cola temalı oyunlar oynayabiliyor ve oyunların yanı sıra koleksiyonlar elde ederek, gizli hazineleri keşfediyor.

Piksellerin Aroması

Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor
Yapılan açıklamaya göre üretim süreci Epic Games ve Fortnite'ın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Yeni içecek fiziksel olarak 2 Mayıs'tan itibaren ABD'deki raflarda yerini alacak ancak Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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Metaverse, Coca Cola, fortnite, oyunlar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Coca-Cola Metaverse Aromalı Kola Yapıyor - Son Dakika


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