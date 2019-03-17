Son Dakika Haberleri: Çocuğuna Bağıran Baba ve Oğlunu Bıçaklayan Komşu Serbest

Çocuğuna Bağıran Baba ve Oğlunu Bıçaklayan Komşu Serbest

35 dakika önce

BURSA'da top oynayan çocuğuna bağırdığı iddiası ile Bahtiyar Ö. ve babası Osman Ö.'yü bıçaklayan Celal B., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çocuğuna Bağıran Baba ve Oğlunu Bıçaklayan Komşu Serbest, System.String[]
BURSA'da top oynayan çocuğuna bağırdığı iddiası ile Bahtiyar Ö. ve babası Osman Ö.'yü bıçaklayan Celal B., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Celal B., ifadesinde, "Evde oturuyordum, dışarıdan bir bağırma sesi geldi. Çıktığımda karşı komşularım top oynayan çocuğuma bağırıyordu. Ben de dayanamadım indim daha sonra tartışmaya başladık. Hakaret edince ben de babasını ve oğlunu bıçakladım" dedi. Öte yandan, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, geçen cuma akşamı merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikadan gece vardiyasından çıkıp evine gelen Bahtiyar Ö. (25), uyuduğu sırada sokakta top oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Pencereye çıkan Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö. (56), iddiaya göre, çocuklara bağırarak sokaktan kovdu. Bunun üzerine çocuklardan birinin babası olan ve karşı binada oturan Celal B. (49), sokağa çıkıp, Bahtiyar Ö. ve Osman Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Celal B., "Sen benim oğluma nasıl bağırırsın?" diyerek, yanında getirdiği bıçağı Osman Ö.'nün karnına sapladı. Osman Ö. kanlar içinde kalırken, Celal B., Bahtiyar Ö.'yü de bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin engel olmaya çalıştığı Celal B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli Celal B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Celal B. ifadesinde, "Evde oturuyordum, dışarıdan bir bağırma sesi geldi. Dışarıya çıktığımda karşı komşular top oynayan çocuğuma bağırıyordu. Ben de dayanamadım aşağıya indim, daha sonra tartışmaya başladık. Bana hakaret edince ben de babasını ve oğlunu bıçakladım" dedi.

Hastanede tedavi gören Osman Ö. ve oğlu Bahtiyar Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuğuna Bağıran Baba ve Oğlunu Bıçaklayan Komşu Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]