Çocuk gelişiminde kritik uyarılar: Zeka sadece kalıtım değil

Haberler.com kanalında sunucu Metin Aydın’ın konuğu olan uzman psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren, çocuk gelişimi ve zekâ üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eren, zekânın yalnızca genetik olmadığını, çevresel faktörlerin de en az yüzde 40 oranında etkili olduğunu belirterek özellikle erken çocukluk döneminde aile tutumlarının belirleyici rol oynadığını vurguladı.

EKRAN KULLANIMI VE DİL GELİŞİMİ

3 yaşından önce telefon ve tablet kullanımının konuşma geriliğine yol açabileceğini ifade eden Eren, çocuklarla iletişimde “şu, bu, o” gibi ifadeler yerine daha detaylı konuşmanın kelime haznesini geliştirdiğini söyledi. Masal anlatmaktan ziyade kitap okumanın çocukların kitapla daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

EBEVEYN TUTUMU BELİRLEYİCİ

Eren, çocukların sorularına doğrudan cevap vermek yerine onların keşfetmesine fırsat tanınmasının önemine dikkat çekti. “Hayal kurma” ve “icat çıkarma” gibi ifadelerin kullanımının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Eren, yaratıcılığın farklı unsurları birleştirme cesareti olduğunu ifade etti. Çocukların bir gösterge unsuru olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Eren, eğitimin temelinin ailede atıldığını vurgulayarak “Çocuk, ailenin gölgesidir” dedi.