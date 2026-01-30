Çocuk İyilik Merkezi, Depremzedelere Umut Oluyor - Son Dakika
Çocuk İyilik Merkezi, Depremzedelere Umut Oluyor

Çocuk İyilik Merkezi, Depremzedelere Umut Oluyor
30.01.2026 11:19
ÇOİM, 161 çocuğa protez, terapi ve eğitim desteği sunarak depremzede çocukların iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Çukurova Üniversitesi bünyesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan Çocuk İyilik Merkezinde (ÇOİM) bugüne kadar 161 çocuk ve gence hizmet verildi.

Depremlerde uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyanlara hizmet verilen merkezde, üniversitenin imkanları ve hayırseverlerin bağışlarıyla afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Merkezde, uzuv kaybı yaşayan 21 yaş altındaki depremzedelere protez ve ortez hizmetinin yanı sıra psikoterapi, meslek edindirme ve burs verilmesi konusunda destekte bulunuluyor.

Afetin ardından çalışmalarını aralıksız sürdüren merkezde bugüne kadar uzuv kaybı yaşayan 161 depremzedeye hizmet sunuldu.

"123 çocuğumuza 157 protez ve 48 ortez desteği sağlanmıştır"

ÇOİM Müdürü Prof. Dr. Sibel Başaran, AA muhabirine, merkezin depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara yönelik bütüncül destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Depremin izlerinin silinmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başaran, "Merkezimizden bugüne kadar toplam 161 çocuğumuz yararlanmıştır. 123 çocuğumuza 157 protez ve 48 ortez, 129 çocuğa eğitim, 103 çocuğumuza ise psikoterapi desteği sağlanmıştır." dedi.

Merkez sayesinde çocukların yeni bir hayata başladıklarını ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Sunulan bütüncül rehabilitasyon hizmetleri sayesinde çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerinde önemli ölçüde düzelme sağlanmış, toplum hayatına ve sportif aktivitelere katılımları desteklenmiştir. Depremin üçüncü yılında çocuklarımızdaki bu gelişim ve düzelme, onların sosyal, spor ve okul hayatına katılmaları ve bu süreçleri çok güzel bir şekilde sürdürmeleri bizleri çok mutlu ediyor."

Aileler ve çocuklar da merkezden memnun

Merkeze torunu için gelen Hüseyin Civan da 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da oğlunu ve gelinini kaybettiğini belirtti.

Enkazdan yaralı çıkarılan torunu Eymen'in de iki bacağının ampute edildiğini anlatan Civan, evladının emanetine elinden geldiğince iyi bakmaya çalıştığını dile getirdi.

Civan, ÇOİM sayesinde takılan protezle torununun yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Çocuk İyilik Merkezine bu imkanları bize sundukları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yani her türlü imkanlardan faydalanıyoruz, Allah razı olsun. Çocuk İyilik Merkezi iyi ki var, iyi ki tanışmışım ve iyi ki bu ailenin içine girmişiz." ifadelerini kullandı.

Merkez sayesinde protez takılan 7 yaşındaki Eymen Civan da yeniden yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk İyilik Merkezi, Depremzedelere Umut Oluyor - Son Dakika

