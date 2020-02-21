Çocuk kütüphanesi Bağcılar'da hayata geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk kütüphanesi Bağcılar'da hayata geçiyor - Son Dakika

Çocuk kütüphanesi Bağcılar'da hayata geçiyor

6 saat önce

BAĞCILAR'da öğrenci buluşmaları etkinliğiyle öğrenciler Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya dilek ve şikayetlerini ilettiler.

Çocuk kütüphanesi Bağcılar'da hayata geçiyor, System.String[]

BAĞCILAR'da öğrenci buluşmaları etkinliğiyle öğrenciler Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya dilek ve şikayetlerini ilettiler. Başkan Çağırıcı, etkinlikte 0-6 yaş grubu çocukların faydalanabileceği çocuk kütüphanesinin kurulacağını da duyurdu.

Bağcılar Belediyesi, Alaattin – Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Öğrenci Buluşmaları' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerin istek, sıkıntı ve sorunlarını dinledi. Gençlere ileriye dönük tavsiylerde de bulunan Başkan Çağırıcı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümünü 0-6 yaş grubu çocuklara hitap edecek şekilde çocuk kütüphanesi açacaklarını duyurdu. Etkinliğe Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

BAŞKAN ÇAĞIRICI : "YAKINDA HİZMETE AÇACAĞIZ"

Etkinlikte söz alan Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü öğretmeni Şenay Arıman, ilçede 0-6 yaş grubu çocuklar için bebek ve çocuk kitaplarının yer alacağı kütüphane istediğini ifade etti. Bu yönde çalışma yürüttüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sizi tebrik ediyorum bunu mutlaka yapacağız. Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy salonunu çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete açacağız" diye konuştu. Çocuk kütüphanesinin yapılacağı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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