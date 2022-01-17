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Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı

17.01.2022 09:26

Gelen son dakika haberlerine göre Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladıBURSA Bursa'da çocuk parkına terkedilen Pitbull cinsi köpek, gençlerin kemerli müdahalesiyle kontrol altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı

BURSA Bursa'da çocuk parkına terkedilen Pitbull cinsi köpek, gençlerin kemerli müdahalesiyle kontrol altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Kayıt altına alınmayan köpeklerin her geçen gün sokağa terk edilmesine bir yenisi daha eklendi.

Bursa'da Pitbull cinsi köpeğini kayıt altına aldırmayan bir vatandaş, merkez Osmangazi ilçesi Kanalboyu Mahallesindeki Şehit Samet Saraç çocuk parkına hayvanı bırakıp kaçtı.

8 aylık olduğu tahmin edilen Pitbull çevredeki diğer hayvanları ve vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Bunu fark eden mahalle sakinlerinden Berke Arslan, belinden çıkardığı kemeriyle köpeği kontrol altına aldı. İhbar üzerine parka, polis ve zabıta ekipleri kısa zamanda geldi. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı köpeği araca bindirerek barınağa götürdü.

Köpeğin parkta başıboş gezdiğini, kedi ve köpeklere saldırdığını gören Berke Arslan, "Arkadaşımla dolaşıyorduk. Pitbull'un kedi köpeğe ve buraya gelenlere saldırdığını gördüm. Koşarak geldim ve severek köpeği sakinleştirdim. Belimdeki kemeri çıkarıp tasmasına taktım. Polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Belediye ekiplerine köpeği teslim ettik. Kimse zarar görmedi. Köpek terk edildiğini anlamış gibiydi. Severken fark ettim, ağlamıştı" dedi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası getirdi. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı
Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı
Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı
Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı

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Osmangazi, Pitbull, Köpek, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Çocuk parkına terkedilen Pitbull'u kemeriyle yakaladı - Son Dakika
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