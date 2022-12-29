Çocuk parkında korkunç olay - Son Dakika
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Çocuk parkında korkunç olay

29.12.2022 23:20
Çocuk parkında korkunç olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, kendisini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, kendisini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti.

Olay, Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, parkta korkunç manzarayla karşılaştı. Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Turgutlu, Manisa, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk parkında korkunç olay - Son Dakika

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