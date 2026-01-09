Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada - Son Dakika
Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
09.01.2026 16:30
Haber Videosu

Bayrampaşa'da bir çocuk, ambulansa yol açmak için sokaklar arasındaki trafiği durdurdu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuğun el işaretleriyle sürücüleri yönlendirdiği görüldü.

Bayrampaşa'da bir çocuğun sokak arasında trafik nedeniyle gitmekte zorlanan ambulansa yol açmak için araçları yönlendirmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUK AMBULANSA YOL AÇTI

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bunu fark eden bir çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurdu.

Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
