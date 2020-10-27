Çocuk Vakfı'ndan "Eğitim ve Öğretim Hareketi" için çağrı - Son Dakika

Çocuk Vakfı'ndan "Eğitim ve Öğretim Hareketi" için çağrı

27.10.2020 16:43
Çocuk Vakfı'ndan

Çocuk Vakfı, toplumsal paydaşların katılımı ile yeni eğitim ve öğretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla 3 yılı hazırlık olmak üzere 15 yıl sürmesi planlanan "Eğitim ve Öğretim Hareketi" için çağrıda bulundu.

Çocuk Vakfı, toplumsal paydaşların katılımı ile yeni eğitim ve öğretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla 3 yılı hazırlık olmak üzere 15 yıl sürmesi planlanan "Eğitim ve Öğretim Hareketi" için çağrıda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, Eğitim ve Öğretim Hareketi ile eğitim sisteminin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, eğitim-öğretim yöntemleri, öğretmen yetiştirme, müfredat, ders kitabı, eğitim-öğretim modelleri, insan kaynağı yetiştirme anlayışı ve eğitim yönetimi konularında yeni yaklaşımlar önerildiği belirtildi.

Açıklamada, Eğitim ve Öğretim Hareketi için "Medeniyet değerleri ve insan anlayışı", "Çocuğa ve çocuk görüşüne saygı", "Bilimsel yaklaşım", "Evrensel pedagojik değerler", "Özerk kurul modeli", "Partilerüstü yaklaşıma uygunluk", "Bütün toplumsal paydaşların katılımı" başlıklarında 7 ilkenin belirlendiği aktarıldı.

"Eğitim ve Öğretim Hareketi" ile öncelikle çocuk görüşü alınarak eğitim sisteminin yenilenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu amaçla Türkiye Çocuk Meclisi'nin kurulması önerildi.

Açıklamada, "Eğitim ve Öğretim Hareketi'nin diğer iki ilkesi ise partilerüstü yaklaşıma uygun ve özerk yapıda bir model olarak Türkiye Eğitim Konseyi'nin kurulmasına dayanıyor. Bilimsel kurul modeli anlayışına göre çalışacak ve öneriler oluşturacak bu kurulda çocuklar yanında alan uzmanlarının görüşleri ile eğitim bilim alanındaki gelişmelerin belirleyici olması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim ve Öğretim Hareketi'nin, eğitimin bütün toplumsal paydaşlarının katılımı ile yeni eğitim ve öğretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla 3 yılı hazırlık olmak üzere 15 yıl sürmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun hazırlanması gerektiği kaydedildi.

"Eğitim ve Öğretim Hareketi"ne bireyler, eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili bütün paydaşların Çocuk Vakfı'nın web sitesi (www.cocukvakfi.org.tr ) üzerinden katılım başvurusu yapabileceği belirtilen açıklamada, çocuk görüşü ve yetişkin görüşü yanında öneri/yorum bölümlerinden önerilerin iletilebileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Vakfı Başkanı ve Eğitim ve Öğretim Hareketi Sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası eğitim sisteminin kökten yenilenmesi amacıyla hazırlık yapılması gerektiğini aktardı.

Türkiye, Atama, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk Vakfı'ndan 'Eğitim ve Öğretim Hareketi' için çağrı - Son Dakika

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