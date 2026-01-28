Çocuk ve Baba Sınır Dışı Edilemeyecek - Son Dakika
Çocuk ve Baba Sınır Dışı Edilemeyecek

28.01.2026 16:43
ABD'de federal yargıç, 5 yaşındaki Liam Conejo ve babasının sınır dışı edilmesini durdurdu.

ABD'de bir federal yargıç, Minnesota'da gözaltına alınmalarına ilişkin dava süreçleri devam eden 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos ve babası Adrian Conejo'nın eyaletten sınır dışı edilemeyeceğini bildirdi.

ABC News'un haberine göre, Texas Eyaleti Federal Savcısı Fred Biery, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birliklerince Minnesota'da gözaltına alınan çocuk ve babasının durumuna yönelik açıklama yaptı.

Konuya ilişkin dava sürecinin devam ettiğini ifade eden Biery, çocuk Liam Conejo Ramos ve babası Adrian Conejo'nun yargı bölgesinden çıkarılamayacağını ve bulundukları eyaletten sınır dışı edilemeyeceğini vurguladı.

Biery, kararında, çocuk ve babanın naklinin "bir sonraki emre kadar derhal durdurulduğunu" kaydetti.

Olay

Minnesota eyaletinden ICE ekipleri, 20 Ocak'ta, baba ve oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmüştü.

Ekiplerin 5 yaşındaki çocuğu gözaltına alması ülkede tepkilere yol açmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

