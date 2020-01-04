Çocukken tuşlarından etkilendiği piyanonun virtüözü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukken tuşlarından etkilendiği piyanonun virtüözü oldu - Son Dakika

Çocukken tuşlarından etkilendiği piyanonun virtüözü oldu

6 saat önce

Anaokulunda gördüğü piyanonun tuşlarından etkilenerek müzikle tanışan ve adını uluslararası alanda duyurmaya başlayan piyanist Berkay Özkan, kendisi gibi gençlerin başarıya ulaşması için çok çalışması gerektiğini söyledi.

Çocukken tuşlarından etkilendiği piyanonun virtüözü oldu, System.String[]

Anaokulunda gördüğü piyanonun tuşlarından etkilenerek müzikle tanışan ve adını uluslararası alanda duyurmaya başlayan piyanist Berkay Özkan, kendisi gibi gençlerin başarıya ulaşması için çok çalışması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budabeşte'de 2014 yılında "Franz Liszt Müzik Akademisi"ni bitiren ve burada yüksek lisansını da en yüksek dereceyle tamamlayan 29 yaşındaki Özkan, virtüözlük diploması aldı.

İtalya'da 2016 yılında düzenlenen "Tadini Uluslararası Piyano Yarışması"nda üçüncülük elde eden Özkan, dünya çapında bir piyanist olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özkan, bir konser için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine müzikle tanışma hikayesini ve piyano tutkusunu anlattı.

Piyano ile tanıştıktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaşadığını ifade eden Özkan, "5-6 yaşlarında gittiğim anaokulunun sınıfında bir piyano vardı. Görünce çok etkilendim. Tuşları beni çok etkilemişti. Kendi kendime çalmaya başladım. Ailem de benim ilgili olduğumu görünce eve bir piyano aldı. Piyano tutkum böylece başladı." dedi.

Özkan, genellikle romantik dönem sanatçılarının bestelerini icra ettiğini dile getirdi.

Başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Piyano çalarken kendimi çok farklı hissediyorum. Melankolik duygular içerisine giriyorum. Çaldığım eserin bestekarının hislerini yaşamaya çalışıyorum. Farklı bir dünyaya gidiyor insan. Genellikle romantik dönem eserlerini icra ediyorum. Franz Schubert, Franz Liszt'in, F.Chopin, D. Scarlatti ve Beethoven'ın eserleri beni çok etkiliyor."

Özkan, genç müzisyenlere de tavsiyelerde bulunarak, "Güzel ve önemli işler yapmak isteyen insanların ortak noktaları çok çalışmaları. Genç arkadaşlarımız başarı elde etmek istiyorsa çok çalışmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Berkay Şahin, Franz Liszt, Macaristan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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