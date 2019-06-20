Son Dakika Haberleri: Çocuklar için eğlence dolu yaz okulu başlıyor
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Çocuklar için eğlence dolu yaz okulu başlıyor

2 saat önce

ESMEK tarafından çocukların daha verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulu kayıtları başladı.

Çocuklar için eğlence dolu yaz okulu başlıyor, System.String[]

Kayıtların 5 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan ESMEK yetkilileri, yaklaşık 1 ay devam edecek yaz okulunda seramikten ebru sanatına, web tasarımdan işaret diline, kodlama atölyesinden doğa yürüyüşlerine kadar 24 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceğini belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi çocukların yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri amacıyla her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören Yaz Okulları'nda kayıtları almaya başladı. Bu yıl 24 farklı branşta verilecek yaz okulu programında seramik, ebru sanatı, resim, web tasarım, bilgisayar, işaret dili, kodlama, el sanatları, basketbol, voleybol, santranç, gitar başta olmak üzere birçok farklı kategoride dersler bulunuyor.

8 Temmuz'da başlayacak 2 Ağustos tarihinde sona erecek yaz okulundan 7-14 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Kurslara bu yılda büyük ilgi beklediklerini ifade eden yetkililer, kurslar hakkında bilgi almak isteyen ebeveynlerin 0222 220 76 88/99 üzerinden ESMEK ile iletişime geçebileceğini belirttiler.

Yankı, Öpücem, Ben Bazen gibi sevilen şarkılarını seslendiren Simge Sağın, lise ve üniversite sınav stresini geride bırakan öğrencilere ve ailelere eğlenceli saatler yaşattı. Mektebim Okulları'nda 8. ve 12. sınıflardan mezun olan öğrencilerin doyasıya eğlendiği gecede Simge Sağın gençlerle bol bol dans etti.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:58 Kaynak: Bültenler
Simge Sağın, Güncel
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