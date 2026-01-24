Çocuklar İçin Kültürel Gezi Düzenlendi

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklar için kültürel gezi düzenlendi.

Ara tatil kapsamında düzenlenen gezide çocuklar, Eskişehir'de Bal Mumu Müzesi, Cam Sanatları Müzesi (Mavi), Kedi Müzesi, Kurtuluş Müzesi ve Oya Müzesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen kültürel geziyle çocukların farklı mekanları tanımaları, yeni yerler keşfetmeleri ve kültürel birikimlerini artırmaları amaçlandı. Etkinlik süresince çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de müzeler aracılığıyla tarih ve sanatla iç içe bir deneyim yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bu anlamlı yolculukta çocuklarımız hem öğrenmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı" dedi. - BİLECİK