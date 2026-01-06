15 yaş altına sosyal medya yasağı! Ay sonu Meclis'e geliyor - Son Dakika
15 yaş altına sosyal medya yasağı! Ay sonu Meclis'e geliyor

06.01.2026 12:24  Güncelleme: 12:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı, bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz" dedi. Düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük çocuklar hesap açamayacak, internete giremeyecek.

Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, sosyal medyada çocuklara yaş sınırlaması getirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini söyledi. Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini kaydetti.

"1,5 SENEDİR ÇALIŞIYORUZ"

Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbir aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını aktaran Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz" dedi.

"ÇOCUK KORUMA KALKANININ PARÇASI"

Sosyal medyanın çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını belirten Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız, dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"2 BİN 904 İÇERİĞE MÜDAHALE ETTİK"

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere 'Çocuklar Güvende' web sitesini ve mobil uygulamasını geçen ay kullanıma açtıklarını dile getiren Göktaş, "Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY (Çocuk İçin Dost Uygulamalar) ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra BTK erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

