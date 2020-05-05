Çocuklara 'Anadolu Masalları' okudular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini, bilgeliğini yansıtan masalların sanatçıların anlatımıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Anadolu Masalları YouTube kanalında ve TRT EBA ekranlarında yer alacağını açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, proje hakkında şunları söyledi: "Anadolu Masalları projesiyle çocuklarımızın hayal güçlerini ve ruh dünyalarını derinleştirmelerine ve geliştirmelerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımızın hem eğitimleri hem de evde nitelikli zaman geçirmeleri için kaliteli içerikler oluşturmaya çalıştığımız bu dönemde sanatçılarımızın ve televizyon ekranlarının deneyimli isimlerinin bu değerli sosyal sorumluluk projesine sundukları katkıyı çok kıymetli buluyoruz."



Çocuklar için evlerinde kamera karşısına geçerek masal anlatacak ünlü isimler arasında Altan Erkekli, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Şule Bilgiç, Burak Sergen, Seda Öğretir, Cem Öğretir, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Emre Altuğ, Esra Erol, Işın Karaca, Kerem Alışık, Kıraç, Müge Anlı, Nazlı Çelik, Ceyda Düvenci, Tamer Karadağlı, Zahide Yetiş, Zara, Zuhal Topal, Ece Üner, Hülya Koçyiğit, Buket Aydın, Pınar Altuğ, Sertab Erener ve Halit Ergenç var.