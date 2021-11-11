Çocuklara eğlence dolu program! - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu Konseri'nden kukla müzikaline, bilim atölyesinden ahşap boyamaya kadar çok sayıda aktivitenin yer alacağı programlara 4-14 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında LYKA'da "Dünya Çocuk Hakları Sanat Atölyeleri" etkinliği düzenleyecek. 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günleri öğleden itibaren gerçekleştirilecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Etkinlikler 4 ile 14 yaş arasındaki çocukları kapsayacak.

Dolu dolu program!

Etkinlik programında ise birbirinden güzel aktiviteler yer alacak. Çocuklar, Bilgeç ile Bilim Atölyesi'nden Uçaneller Kukla Evi'nin gerçekleştireceği gösteriye, Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan ipli kukla ve ebru sanatına kadar çok sayıda etkinliğe katılabilecek. Tamamen ücretsiz olacak etkinliklere ise 4 ile 14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.