Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Yaygınlaşıyor

16.01.2026 11:22
Birçok ülke, çocukların sosyal medya kullanımlarını kısıtlayarak olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla pek çok ülke çocuklara ya sosyal medya yasağı uyguluyor ya da uygulamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sosyal medya platformlarının özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasıyla beraber bu alanda erişimi kısıtlayan düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı.

Sosyal medya yasaklarında Avustralya ön plana çıkıyor. Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Meta şirketi, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığı belirtti. Buna göre, şirket, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya'nın ardından Avrupa ülkeleri de sosyal medya kısıtlamaları için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Danimarka hükümeti, 7 Kasım 2025'te 15 yaşın altındakilerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan bir anlaşmaya imza attı.

Diğer bir AB ülkesi İspanya yasal düzenlemeler yaparak, Haziran 2024'te veri koruma onayı yaşını 14'ten 16'ya çıkaran bir yasa tasarısını onayladı. İspanya'nın yanı sıra Fransa ve Norveç gibi ülkeler de "dijital reşitlik" konusunda halihazırda kısıtlamalara sahip bulunuyor.

ABD'de de çocuklara yönelik sosyal medya yasağı

Sosyal medya şirketlerine ev sahipliği yapan ABD'de de çocuklara yönelik sosyal medya yasakları gündemin öne sıralarında bulunuyor. Ülkede federal düzeydeki tıkanıklık, sosyal medyada yaş doğrulama ve ebeveyn izni konularında parçalı bir ortama yol açıyor. Florida gibi bir çok eyalet bazı sosyal medya platformlarını yasaklamaya hazırlanırken, çeşitli eyaletlerde ise çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis gündeminde

Türkiye de sosyal medyanın zararlı etkilerini ortadan kaldırmakla ilgili yasal ve idari hazırlıklara devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının ise ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilmesi bekleniyor.

Çin'de ABD menşeli sosyal medya yasak, yerli uygulamalarda "çocuk modu bulunuyor"

Teknoloji alanında ABD'nin en büyük rakibi olan Çin'de ise farklı bir sistem bulunuyor. Çin, dünyadaki en sıkı dijital kısıtlamaları uygulayan ülkelerden biri olarak biliniyor.

Çin Siber Uzay Dairesi (CAC), 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimi kısıtlayan rehber kurallar düzenlemesine göre çocuklar, belirli saatlerde, "çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen uygulamalar" dışındaki mobil internet hizmetlerinin büyük bölümüne erişim sağlayamıyor.

Ayrıca 16-17 yaşlarındaki çocuklar günde 2 saat, 8-15 yaşlarındaki çocuklar günde 1 saat, 8 yaşından küçük çocuklar ise günde 40 dakika internete bağlı uygulamaları kullanabiliyor.

Ülkede, Douyin (TikTok'un Çin versiyonu) 14 yaş altı çocuklar için otomatik olarak çocuk modunu devreye alarak bilimsel deneyler ve müze sergileri gibi içerikleri ön plana çıkarıyor.

Çin'de ayrıca popüler ABD kaynaklı sosyal medya platformlarının büyük çoğunluğu yasaklı bulunuyor.

Kaynak: AA

