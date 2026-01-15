Çocuklarda Geniz Eti Problemi - Son Dakika
Çocuklarda Geniz Eti Problemi

15.01.2026 09:29
Dr. Hasanov, geniz eti büyümesinin çocuklarda kulak enfeksiyonu ve gelişim sorunlarına yol açtığını belirtti.

ÇOCUKLARDA sık sık tekrarlayan kulak iltihabı veya geçmeyen öksürüklerin sebebinin, burnun arkasında gizlenen geniz eti olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rustam Hasanov, horlama, işitme kaybı ve ağız açıklığı ile sinyal veren bu duruma karşı 10 gün kuralına dikkat çekti.

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği'nden KBB Uzmanı Op. Dr. Rustam Hasanov, burun tıkanıklığının altında yatan en büyük nedenin geniz eti (adenoid) büyümesi olduğunu belirterek, bunun çocuğun tüm gelişim haritasını bozabileceğine dikkat çekti.

'SAĞLIKLI NEFES BURUNDAN ALINIR'

Burunun üç temel görevi olduğunu hatırlatan Dr. Hasanov,"Burun; havayı mikroplardan arındırır, ısıtır ve nemlendirir. Ağızdan alınan nefeste bu doğal savunma mekanizmaları devre dışı kalır. Bu durum özellikle gelişim çağındaki çocuklarda çok daha büyük sorunlara yol açar" dedi. Ağızdan nefes alan çocuklarda üst ve alt çene gelişiminin bozulabileceğini belirten Dr. Hasanov, "Diş yapısı, yüz gelişimi ve hatta genel vücut gelişimi bundan etkilenir" dedi.

'GENİZ ETİ EN SIK NEDEN'

3–7 yaş arası çocuklarda burun tıkanıklığının en yaygın nedeninin geniz eti büyümesi olduğunu söyleyen Dr. Hasanov,"Geniz eti burnun arkasında yer alır ve orta kulağa açılan kanallarla bağlantılıdır. Bu nedenle geniz eti büyüyen çocuklarda sık kulak enfeksiyonu, kulak ağrısı ve işitme kaybı görülebilir" diye konuştu. Burun tıkanıklığının bazı işaretlerle kendini belli ettiğini vurgulayan Dr. Hasanov, "Çocuğun ağzı sürekli açık duruyorsa, horlama varsa, sık kulak iltihabı geçiriyorsa ve şikayetler 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurulmalı" dedi.

'GENİZ ETİ AMELİYATI KORKULACAK BİR İŞLEM DEĞİL'

Tanının kısa ve ağrısız yöntemlerle konulduğunu belirten Dr. Hasanov, "Burundan küçük bir kamera ile bakıyoruz, gerekirse basit bir röntgen çekiyoruz. Geniz eti çok büyük değilse ilaç tedavisi yeterli olabiliyor" diye konuştu. Ameliyat gereken durumlarda ailelerin endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hasanov, "Geniz eti ameliyatı en basit cerrahilerden biridir. Yaklaşık yarım saat sürer, çocuk aynı gün taburcu olur ve ertesi gün okula bile gidebilir" dedi.

Kaynak: DHA

