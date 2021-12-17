Üye Girişi
"Çocuklarımızın Mutluluğu ve Huzuru İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik" - Son Dakika

"Çocuklarımızın Mutluluğu ve Huzuru İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik"

17.12.2021 11:37
"Çocuklarımızın Mutluluğu ve Huzuru İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayata sahip olabilmeleri için imkanlarımızı seferber ettik." diye konuştu.

Yeşilyurt'un bütün mahallelerini tek tek gezerek 7'den 70'e tüm vatandaşlarla arasındaki iletişim ve diyalogu güçlendiren, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde öğrenmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Kuyulu mahallesindeki İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve minik öğrencilerle bir araya geldi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav'ın da yer aldığı ziyarette sınıfları tek tek dolaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, minik öğrencilere oyuncak, kitap ve boyama seti ile satranç takımı hediye etti.

Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Grubunun söylediği hareketli şarkılarla keyifli anlar yaşayan minikler, dağıtılan hediyeler ve yapılan etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Minik öğrencilerin büyük sevgisi ve ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerden derslerine çok çalışmaları ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri konusunda nasihatlerde bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak öğretmenlere ve öğrencilere her zaman destek verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin 82 mahallesini belirli bir program dahilinde ziyaret ederek hem saha çalışmalarımızı inceliyoruz hem de mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin taleplerini bire bir öğrenme fırsatına ulaşıyoruz. Bugünde Kuyulu mahallesini ziyaret ederek geleceğimizin teminatı, hepimizin göz bebeği öğrencilerimizle bir araya geldik. Bizim sloganımız 'Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'tur, herkesin mutlu ve sağlıklı bir hayata yaşaması, geleceğe umutla bakabilmesi için çok yoğun çalışırken, özellikle yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrencilerimizin eğitim hizmetlerine en güzel şekilde ulaşmaları ve kendileri yetiştirmeleri içinde imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, sınıflarımızın hijyenik ve temiz olması, öğretmenlerimizin gönül rahatlığıyla derslerini yapmaları, öğrencilerimizin de derslerine en güzel şekilde odaklanmaları için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli çalışarak her türlü talebi eksiksiz yerine getiriyoruz. Gözlerindeki parıltıyla hepimizi mutlu eden minik öğrencilerimizin yaşama sevinci, heyecanı ve coşkusu millete hizmet etme duygumuzun daha çok perçinlenmesine neden oluyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlarla bizleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Kent Konseyine de teşekkür ediyorum. " dedi.

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Çocuklarımızın Mutluluğu ve Huzuru İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
11:41 Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var
11:37 Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi
11:36 Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı         
11:43
Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var         
11:41
Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi         
11:37
Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü         
11:32
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: "Çocuklarımızın Mutluluğu ve Huzuru İçin İmkânlarımızı Seferber Ettik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement