Çocuklarımızla İletişim Kuralım
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Aile ve Danışma Merkezi öncülüğünde periyodik olarak gerçekleştirilen 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir' seminerlerine Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile devam edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir' adlı seminer, Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.
Aile ve Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş seminerde, annelere başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin püf noktalarını anlattı. Uzman Psikolog Merve Ateş, dinleyicilerin cevaplarıyla gelişen interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Ateş, "Çocuklarımızı sadece derslerdeki başarı üzerine odaklamamalıyız. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Onlarla iletişim kurmalı, kendisi ile barışık bir çocuk yetiştirmeliyiz" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:17 Kaynak: Bültenler
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı