Çocukların cep telefonunu gasp eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de iki çocuğun cep telefonu gasp ettikten sonra kayıplara karışan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Kayseri Caddesinde B.Ö. ve Y.M.E.'ye ait cep telefonları kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla gasp edildi. Çocukların polis ekiplerine bilgi vermesinin ardından gasp yapan kişilerin Ö.M.S. ve Z.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli iki şahıs araçları ile seyir halindeyken Çat kavşağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gasp suçundan adliyeye sevk edilen Ö.M.S. ve Z.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR