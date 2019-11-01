Son Dakika Haberleri: Çocukların neşesi çocuk atölyeleri Highway'de
Son Dakika Güncel Çocukların neşesi çocuk atölyeleri Highway'de

Çocukların neşesi çocuk atölyeleri Highway'de

7 saat önce

Her ay düzenlediği eğlenceli aktivitelerle misafirlerine en keyifli alışveriş deneyimini sunan Highway Outlet'te Kasım ayında da birbirinden renkli atölyeler miniklerle buluşacak.

Çocukların neşesi çocuk atölyeleri Highway'de, System.String[]

Her ay düzenlediği eğlenceli aktivitelerle misafirlerine en keyifli alışveriş deneyimini sunan Highway Outlet'te Kasım ayında da birbirinden renkli atölyeler miniklerle buluşacak.


Kasım ayı boyunca her hafta sonu gerçekleşecek etkinliklerde, çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı, boyama ve dekoratif çalışmaların yer aldığı birbirinden farklı atölyeler ile birlikte Tahta Bacak, Kukla Show, İllüzyon Show, Balonbaz Show, Bubble Show ve sevimli maskotlardan oluşan sahne gösterileri Highway Outlet Kiğılı mağazası önündeki etkinlik alanında minik yeteneklerle buluşacak.


Her hafta sonu 13.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin ilk haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Ahşap Kutu Boyama ve Peluş Bebek Yapımı atölyelerinin yanı sıra Tahta Bacak ve Kukla Show sahne gösterileri yer alacak. 3 Kasım Pazar günü ise sevimli maskotlar eşliğinde Bez Çanta Tasarımı ve Tavşan Maske Yapımı atölyeleriyle çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı bulacaklar. - BOLU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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