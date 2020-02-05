Çocuklarından aldıkları karaciğer ile hayata tutundular - Son Dakika

Şanlıurfa'da karaciğer rahatsızlığı nedeniyle organ nakli ihtiyacı ortaya çıkan anneler Suna Enginakın ve Emine Demir, çocuklarından alınan dokularla hayata tutundu.

Şanlıurfa'da yaşayan 6 çocuk annesi Suna Enginakın (50) ve 4 çocuk annesi Emine Demir (53), karaciğer rahatsızlıklarının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Enginakın ve Demir'in sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine aranan organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden Seydi Enginakın ve Curiye Demir'in karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip, birer gün arayla yaptıkları ameliyatlarla Seydi ve Curiye'den aldıkları karaciğer dokusunu, başarılı bir operasyonla anneleri Suna ve Emine'ye nakletti.

Yapılan nakil sonrası sağlıklı günlere adım atan Suna Enginakın ve Emine Demir, ailelerinin desteğiyle hayatlarının ikinci baharına başladı.

Karaciğer nakli olan Suna Enginakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıldır bu hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini ve ağrılarının olduğunu belirterek, "Oğlum bana karaciğerini verdi. Onun sayesinde hayata yeniden tutundum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum, çok rahatım şu anda. Bana yardımcı oldukları için doktorlara çok teşekkür ederim." dedi.

Seydi Enginakın ise annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini gördüğünü ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Yapılan operasyonla annesinin sağlığına kavuştuğunu aktaran Enginakın, "Üniversitemize çok teşekkür ederiz, gerekli ortamı sağladılar ve ameliyatı yaptılar. Memleketimizdeki olanakları kullanarak annem sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu saatten sonra mutlu olacağım"

Karciğer nakli olan Emine Demir de 14 yıldır yaşadığı hastalıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının kendisine gönüllü olarak karaciğerini verdiğini dile getiren Demir, "Ben şimdiye kadar hep yataktaydım, hiçbir şey yapamıyordum. Ama inşallah şimdi sağlığıma yeniden kavuşacağım, kızımın bana karaciğerini vermesi beni ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Curiye Demir ise yapılan tahliller sonrası annesiyle dokusunun uyuştuğunu öğrendiği zaman hiç düşünmeden gönüllü olduğunu anlatarak, "Çok mutlu oldum, inşallah annem iyileşecek. Küçüklüğümden beri annem hasta, o kötü diye ben de mutlu olamıyorum, inşallah bu saatten sonra mutlu olacağım. Harran Üniversitesindeki hocalara çok teşekkür ederiz." dedi.

"Alt yapımız sağlam, artık iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, karaciğer nakli yaptıkları iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hastaların kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede takiplerini yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Hastalarımızı kadavra sırasına ekledik, kadavra çıkmadığı ve sağlık durumları kötüleştiği için çocuklarından bir parça karaciğer alarak canlı vericili karaciğer nakli gerçekleştirdik. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok, üniversitemize, rektör hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Alt yapımız sağlam, artık iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Nefrolog arkadaşımız da geldi, böbrek nakli için de çalışmalarımız devam ediyor."

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ise hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Organ nakli konusunda hastane olarak 3 yıldır çalışmalarının olduğunu ve son 1,5 yılda büyük gelişmeler kaydettiklerini belirten Çelik, bu konuda 30 hastanın başarılı bir şekilde tedavi edildiğini söyledi.

Rektör Çelik'e ziyareti sırasında, hastane başhekimi Ahmet Güzelçiçek, Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu ve Prof. Dr. Metin Sarıkaya da eşlik etti.