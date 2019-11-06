Son Dakika Haberleri: Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı, 'pastacı' oldu
Son Dakika Genel Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı, 'pastacı' oldu

Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı, 'pastacı' oldu

6 saat önce

Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı, 'pastacı' oldu Makine teknikerliğini bırakıp pastacı olduUŞAK - Uşak'ta çocukluk hayali olan mesleği gerçekleştirmek için makine teknikerliğini bırakan 2 çocuk annesi kadın 36 yaşında hayalini gerçeğe dönüştürerek ablası ile birlikte pastacı dükkanı açtı.

Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı, 'pastacı' oldu

Makine teknikerliğini bırakıp pastacı oldu

UŞAK - Uşak'ta çocukluk hayali olan mesleği gerçekleştirmek için makine teknikerliğini bırakan 2 çocuk annesi kadın 36 yaşında hayalini gerçeğe dönüştürerek ablası ile birlikte pastacı dükkanı açtı.

Makine teknikerliği mesleğini geride bırakıp ablasıyla beraber hayallerinin peşinden koşan Emine Kadıoğlu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan aldığı hibe desteği ile Uşak'ta pasta dükkanı açtı. 3 yıl önce açtığı işletmesinde 5 kadına istihdam sağlayan Kadıoğlu'nun ürünleri yoğun talep görüyor.

Asıl mesleği makine teknikerliği olan Kadıoğlu evlenip 2 çocuk sahibi olduktan sonra yakın çevresi tarafından çocukluğundan itibaren elinin yatkın olduğu hamur işleri beğenilince girişimcilik kursuna katılarak pasta dükkanı açtı. Kadıoğlu ablasıyla beraber yaklaşık 3 yıldır işlettiği dükkanında 5 kadına da istihdam sağlıyor.

"Kadınların pes etmemeleri gerekiyor"

İşletmesinde hamur işleriyle birlikte çeşitli ürünler de hazırlayan Kadıoğlu, "Yaptıklarımızda katkı maddesi kullanmıyoruz, tamamen evde yapılana göre yapıyoruz. Daha çok Uşak ve çevre ilçelerden yoğun sipariş alıyoruz. Girişimci kadınlara önerim, pes etmemeleri gerekiyor, ayakta kalabilmeleri gerekiyor. Biz dükkanımızı ilk açtığımız sene sabahladığımız zamanlar çok oldu. Emek vermek gerekiyor. Kalpleri her zaman yumuşak bakmalı, biz hep öyle diyoruz" diye konuştu.

Çocukluk hayali uğruna mesleğini bıraktı, 'pastacı' oldu

Çocukluk, Uşak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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