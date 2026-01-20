Coğrafi Bilgi Yönetimi Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Coğrafi Bilgi Yönetimi Güçleniyor

20.01.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nun 7’nci Olağan Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91’ini başarıyla tamamladık" dedi. Yılmaz, "630 adet olan coğrafi veri katmanını 730’a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 7'nci Olağan Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91'ini başarıyla tamamladık" dedi. Yılmaz, "630 adet olan coğrafi veri katmanını 730'a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 7'nci Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dijital devlet anlayışımızın temel yapı taşlarından biri olan coğrafi bilginin standartlara uygun üretilmesi ve güvenli paylaşımı noktasındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'mız kapsamında 2025 yılı eylemlerinin yüzde 91'ini başarıyla tamamladık. 630 adet olan coğrafi veri katmanını 730'a çıkardık. Afet yönetiminden şehir planlamasına kadar geniş bir alanda veri temelli kamu yönetimini güçlendiriyor, kaynakları doğru yönlendiren bir kapasite inşa ediyoruz.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformumuzu e-Devlet ile entegre ettik ve 14 binden 700 binin üzerine çıkan kullanıcı sayısıyla coğrafi veriyi erişilebilir ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturduk. Bu süreçlere katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Coğrafi Bilgi Yönetimi Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:08:06. #7.11#
SON DAKİKA: Coğrafi Bilgi Yönetimi Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.