Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Barış Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyareti İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, deprem sonrası Bayraklı İlçesi'nde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.