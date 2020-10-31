Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarını inceledi
31.10.2020 08:58
Son dakika haberler... Barış Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyareti İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Barış Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyareti İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekipler, deprem sonrası Bayraklı İlçesi'nde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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