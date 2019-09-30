Son Dakika Haberleri: Color Sky 5K Gölbaşı etabı yapıldı
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Color Sky 5K Gölbaşı etabı yapıldı

1 saat önce

Gölbaşı Belediyesi'nin destek verdiği Color Sky 5K'nin bu yıl, "Sıfır Atık Etkinlik" kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Color Sky 5K Gölbaşı etabı yapıldı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi'nin destek verdiği Color Sky 5K'nin bu yıl, "Sıfır Atık Etkinlik" kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık bin 500 kişi, renk istasyonlarında püskürtülen tozlarla rengarenk boyandı.

5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, koşuculara engelliler tarafından sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı. Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi.

Herkes İçin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu tarafından ülke çapında gerçekleştirilen, "Color Sky 5K" etkinliğinin Gölbaşı etabında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de koşucularla bir araya geldi.

Şimşek, "Böylesine anlamlı bir projeye dahil olduğumuz için mutluyuz. Bu etkinliğe katılan koşucular hem hayata renk kattılar hem de engellilere destek oldular." ifadelerini kullandı.

"Tüm engellilerimiz için farkındalık oluşturulan bu renkli etkinlikle, engelleri nedeniyle sağlıklı insanların rutini olan yürümeyi dahi gerçekleştiremeyen insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Şimşek, fiziki engellerin yanında kalplerdeki engelleri de aşmak ve engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaları hiç durmadan sürdüreceklerini aktardı.

Etkinlikte, yaklaşık bir saat süren koşunun ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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